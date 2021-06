El teatro de los indultos

Pedro Sánchez ha elegido el Teatro Liceo de Barcelona para el anuncio de los indultos a los condenados del Procés. Pero la puesta en escena no ha sido tan lucida como hubiera deseado porque, mientras invocaba los mantras conocidos del encuentro y la concordia, los independentistas le han reventado el acto, dentro y fuera del teatro, con gritos en favor de la amnistía y la independencia, y con graves insultos, tanto a él como a la Delegada del Gobierno en Cataluña.

El Ejecutivo se han empleado a fondo en las últimas semanas en hacer “pedagogía” sobre los indultos, pero la realidad y la hemeroteca son tozudas y no soportan tal catarata de contradicciones. Mientras tanto, los independentistas redoblan el desafío en vísperas de la concesión y no solo no enmiendan un ápice su proyecto, sino que proclaman a los cuatro vientos que los indultos son una muestra clara de la debilidad del Estado. En realidad, los indultos reflejan la enorme debilidad de un Ejecutivo que ha decidido mantenerse en el poder a toda costa, aunque sea cediendo a las pretensiones de unos socios cuyo principal mérito es trabajar para romper el sistema constitucional.