Sostener a una sociedad que está dando lo mejor

A la espera de que la Unión Europea ponga sobre la mesa un paquete de medidas conjunto, el plan de choque económico y social propuesto por el Gobierno ante los efectos del Coronavirus no tiene precedentes en nuestra democracia. No solo porque el Estado salga garante de la economía sino porque se combinan partidas para ayudar a las empresas con fuertes cantidades destinadas a la protección social. También el llamado “escudo económico y social” va a contar con una relevante contribución del sector privado, aunque Sánchez no ha explicado cómo se va a articular ese apoyo.

Algunas de las medidas más destacadas son la moratoria del pago de hipotecas para personas con dificultades, la flexibilización de los Expedientes temporales de regulación de empleo, exenciones de cuotas de la Seguridad Social a los empresarios, garantía de suministros básicos a las familias vulnerables e inyecciones de dinero a los ayuntamiemtos y comunidades autónomas.

Es cierto que los autónomos han manifestando su insatisfacción por la insuficiente ayuda de la prestación extraordinaria similar a la del cese por actividad. A medida que pase el tiempo, el Gobierno deberá priorizar los destinatarios de los fondos públicos.

Las ayudas económicas plantean una fuerte exigencia a las administraciones públicas para que los fondos lleguen a las familias y a las empresas de la forma más directa y eficaz posible. El plan económico del Gobierno supone un gran esfuerzo para sostener a una sociedad que, sin lugar a dudas, está dando lo mejor de sí misma.