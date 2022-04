Ni siquiera en la guerra vale todo

La ofensiva militar rusa en el este de Ucrania ha estallado ya, pero no en el campo de batalla. Rusia ha decidido comenzar golpeando a los civiles. En un ejercicio consciente y deliberado, las tropas rusas han optado por aterrorizar a la población que está buscando salir cuanto antes de ciudades como Donetsk y Lugansk. Hoy han atacado la estación de ferrocarril de Kramatorsk, en un momento en que había cuatro mil personas en la estación. Las primeras noticias hablan de treinta muertos, pero con toda seguridad serán muchos más. Niños, mujeres y ancianos estaban esperando salir de su ciudad para escapar del ataque.

Parece que Putin quiere doblegar al gobierno de Zelenski y ha convertido a los civiles en el objetivo prioritario de una campaña de destrucción masiva. Hoy lo ha hecho aprovechando, quizás la presencia de Von der Leyen y de Borrell en Kiev, como siniestro desafío. Es la guerra total contra Ucrania, aunque Putin no use armamento nuclear. Ni toda la propaganda lanzada por Rusia, ni todos los defensores de Putin que pululan por Occidente podrán conseguir jamás blanquear estos crímenes contra la humanidad. El presidente Zelenski tiene razón: «este es un mal que no tiene límites, si no se castiga, nunca dejará de hacerlo».