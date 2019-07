Sin Gobierno no estamos mejor

Hace algunas décadas, cuando la inestabilidad política reinaba en Italia y se sucedían las crisis de Gobierno, muchos italianos se encogían de hombros y aseguraban que sin Ejecutivo las cosas marchaban mejor. Era una broma divertida, una forma de denunciar el estatalismo y de afirmar que las energías de una nación no dependen de quien está a los mandos de la política. Pero no es cierto. Con el tiempo se ha visto que la falta de reformas de un proyecto de medio y largo plazo ha afectado seriamente a nuestros vecinos.

Es una lección importante para España, que desde 2015 vive una especie de interinidad en el Gobierno. A Rajoy lo expulsó de Moncloa una mayoría que no tenía capacidad de legislar y de dar estabilidad, de afrontar la gran agenda de reformas que tenemos pendientes. Al menos los populares dejaron un presupuesto aprobado que es el que, de momento, sigue sirviendo de referencia. Ahora tenemos un presidente en funciones que se dedica a las cuestiones internacionales sin haber resuelto su investidura. Pedro Sánchez ha asumido la representación de los socialistas europeos, en los últimos Consejos y ha querido jugar un papel muy activo en el G-20. Es desproporcionado que un presidente del Gobierno en funciones, que no tiene los apoyos necesarios para ser investido se vuelque en la agenda exterior. España no está mejor sin Gobierno, ni con un Ejecutivo en situación de prolongada interinidad.