Silencio sobre el drama de la natalidad

El Instituto Nacional de Estadística acaba de hacer públicos los datos de la natalidad en España. Entre los meses de enero y marzo los nacimientos fueron un 1,7% menos que en el mismo período del año anterior, pero si comparamos con 2019, antes de la pandemia, esto representa un 10% menos. La bajada de la tasa de natalidad se produce en todas las Comunidades Autónomas excepto en La Rioja, Madrid y Aragón. Navarra, Asturias y Extremadura son las regiones con más bajo índice de nacimientos. España ha tenido la tasa natalidad más baja de toda la Unión Europea en el período 2017-2021. Si tenemos en cuenta que la edad media y la esperanza de vida de los españoles no deja de crecer, nos asomamos a una sociedad de personas mayores y sin niños.

Los demógrafos apuntan que será difícil una recuperación de la natalidad en los próximos años, dado que el número de nacimientos depende de la población en edad fértil y de las ganas y posibilidades de las mujeres de esa edad de tener hijos. Inmersos en un año electoral, sorprende que ante un problema de esta trascendencia no exista un debate en profundidad ni voluntad política para afrontarlo a través de un gran pacto de Estado. La llegada de población inmigrante puede ayudar, pero no soluciona por sí misma este drama de presente y de futuro. Es necesario un acuerdo que facilite las condiciones económicas y sociales de ayuda a la maternidad, con apoyos a la familia y a la conciliación laboral. Medidas necesarias que no pueden sustituir un cambio en la mentalidad para entender que los hijos no son un problema sino una fuente de esperanza, una posibilidad de vida lograda y una condición para la prosperidad futura en todos los sentidos.