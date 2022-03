Sánchez se zafa de Podemos en política internacional

Pedro Sánchez ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para anunciar que España enviará material militar ofensivo a Ucrania. Este cambio de criterio de última hora responde a una exigencia de la Unión Europea y de sus socios de la Alianza Atlántica. España, junto con Hungría e Irlanda, eran los únicos países eurpeos que se negaban a ayudar bilateralmente a la defensa de Ucrania.

La decisión de Sánchez agudiza la tensión con su socio de gobierno, Podemos, que ha calificado esta medida de error político por su ineficacia. El rumbo marcado por los socios de la Unión Europea y el clima de la opinión pública han propiciado una decisión que rompe con el secuestro al que los ministros de Podemos tenían sometido al gobierno ante una crisis que supone una evidente vulneración de la Carta de las Naciones Unidas.

El Gobierno de España no debe permitirse una política internacional errática cuando Europa se está jugando su futuro y necesita ofrecer un testimonio de unidad ante el mundo. Por otra parte, no se puede hipotecar la relevancia de España en el tablero internacional, entre otras razones por su potencial de inversiones en el exterior. No hay que olvidar que Bildu y los independentistas catalanes, socios de Sánchez en el Gobierno, son los que ayer votaron en el parlamento europeo contra de la petición del Gobierno de Kiev de ingresar en la Unión Europea, y contra la extensión de las sanciones a Rusia y el incremento de la ayuda financiera a Ucrania.