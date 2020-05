Sánchez no asume su responsabilidad

La destitución del Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y el pacto de PSOE y Podemos con Bildu, han centrado gran parte de la tensa sesión de control al Gobierno en el Congreso. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha incidido en la arbitraria decisión del ministro Grande-Marlaska para extraer las consecuencias de una de las actuaciones más graves que ha tomado este Gobierno, ya que apunta a su intromisión en la independencia judicial, además de haber provocado una auténtica marejada sin precedentes en la Guardia Civil. La exigencia de dimisión al ministro está bien justificada.

La sorpresa ha venido por la reacción de presidente del Gobierno, que ha evitado defender a su ministro y ha mantenido un estratégico silencio para no verse implicado en el asunto. Al mismo tiempo, pasaba al ataque contra el PP con el manido argumento de que se ha entregado en manos de la ultraderecha. Sánchez es un especialista en mirar para otro lado y aparentar que no tiene ninguna responsabilidad en esta historia. Un ejercicio de táctica mediocridad que implica un escaso sentido de su misión. Lo mismo ha ocurrido con su acuerdo con Bildu, que le convierte en un presidente rehén de quienes no han condenado aún la violencia terrorista que tanto daño ha acausado a España y a una Guardia Civil, hoy involuntaria protagonista y víctima de un Ejecutivo irresponsable.