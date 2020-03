Sacar lo mejor de nosotros mismos

Las situaciones excepcionales son también una oportunidad para que cada uno de nosotros saque lo mejor de sí y lo ponga al servicio del bien común. Es cierto que hay personas que se comportan irresponsablemente, poniéndose en riesgo a sí mismos y a los demás, pero acostumbrados a discursos catastrofistas que alientan la psicosis colectiva, nos pasa inadvertida la gran cantidad de bien que tenemos delante.

En estos días son muchas las iniciativas que podemos seguir por redes sociales o que vemos colgadas, de manera sencilla, en el ascensor de nuestro edificio. Desde el médico que se ofrece para tratar afecciones leves y no saturar los centros hospitalarios, los vecinos que dejan su contacto para estar a disposición de aquellos que por su situación de especial vulnerabilidad no pueden salir ni a hacer la compra, hasta las plataformas online de educación, ocio y tiempo libre que se han abierto gratuitamente o a precios muy reducidos. Son muchos los que están ofreciendo sus instalaciones para poder utilizarlas como hospitales de campaña en caso de necesidad. En esa línea, el Cardenal Cañizares ha ofrecido a la Generalitat Valenciana los templos y las casas de ejercicios para la asistencia sanitaria que se pueda requerir.

Ciertamente no todo está en nuestra mano, y una situación así nos hace particularmente conscientes de nuestras limitaciones. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Cada pequeño gesto cuenta mucho en este momento de prueba, que nos puede hacer mejores y ayudarnos a dar importancia a lo que verdaderamente la tiene.