El retrato del G7

La reunión del G7 celebrada en Italia ha sido un buen retrato del momento que vive el mundo. La foto de familia de los líderes es relevante por los que están, por los que no están y por cómo están. En la foto de la cumbre no está, como es lógico, Putin. Pero hubo un tiempo no muy lejano en el que Rusia participaba en las cumbres del G7. Rusia fue suspendida del grupo en 2014 después de anexionarse Crimea, y se salió en 2017.

En esta cumbre una de las principales decisiones ha sido conceder un crédito por valor de 50.000 millones de dólares a Ucrania para luchar contra las tropas de Putin a cuenta de los activos rusos congelados en Occidente. El G7 apoya la lucha militar contra Rusia de Ucrania y ha discutido la intensidad de la lucha comercial con China. Si en la cumbre italiana, además de las potencias occidentales hubiesen participado las potencias emergentes del Sur global, el acuerdo hubiera sido imposible.

Occidente está enfrentado con Rusia y China, y no cuenta con el apoyo de muchos países de América, África y Asia. Y Estados Unidos, representando por Biden, ha perdido la claridad estratégica. Lo que defiende hoy Biden puede cambiar radicalmente a partir de enero si Trump gana las elecciones. Casi todos los que aparecen en la foto gozan de una baja popularidad en sus países de origen, o están a punto de salir del Gobierno. No es solo una cuestión coyuntural. El G7, en gran medida, está aislado en política exterior, y en crisis por una ola populista que cuestiona los fundamentos de la democracia.