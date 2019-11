Resurge la polémica del velo en Francia

El debate sobre la laicidad se reabre en Francia con la propuesta de un grupo de senadores que no se conforman con la prohibición del hiyab en la escuela, sino que pretenden que tampoco puedan llevar velo las madres que acompañan a sus hijos en actividades extraescolares. La medida tiene nulas posibilidades de prosperar, pero muestra que esta vieja polémica no puede darse por cerrada. Se trata de una propuesta oportunista para sacar provecho político de la percepción de una mayoría de franceses –más del 60%– que considera el islam incompatible con la democracia.

Eso no significa que no haya problemas que abordar. Por eso ha acertado el presidente Emmanuel Macron al invitar esta semana al Elíseo a una delegación del Consejo Francés de Culto Musulmán para buscar conjuntamente formas de combatir la radicalización islamista y evitar el peligro de creación de guetos. Si el objetivo es avanzar en la integración de la población musulmana, la estrategia no puede ser la expulsión del espacio público de todos sus símbolos, sino trabajar para que nadie sienta una contradicción entre la pertenencia a su comunidad religiosa y a la sociedad. Es una línea en la que trabaja de forma eficaz la Iglesia en Francia. Abriendo, por un lado, cauces de diálogo con el islam, pero también oponiéndose a quienes, en nombre de los valores republicanos, pretenden imponer su ideología a toda la ciudanía.