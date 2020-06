Responsabilidad ante el desplome de la natalidad

Los nacimientos en España registraron en 2019 el dato más bajo desde 1941, en la dura posguerra. Y la crisis desencadenada por el coronavirus va a empeorar aún más las cosas, debido a la fuerte correlación entre paro juvenil y precariedad laboral con estas cifras. Los próximos planes de estímulo financiados por Bruselas deberán contemplar soluciones mucho más ambiciosas que hasta ahora de apoyo a los jóvenes y a las familias. Está en juego la sostenibilidad del país. Y no solo en el aspecto demográfico. El desplome de la fertilidad hasta 1,23 hijos por mujer es un indicador que permite predecir una fuerte oleada de desafección e inestabilidad política y social en unas generaciones que no tendrán fácil satisfacer sus expectativas vitales básicas de formar una familia y encontrar un empleo estable. No es casual el repunte de los populismos en el sur de Europa, región especialmente afectada por el paro juvenil.

La generación que vio frustrado su acceso al empleo por la crisis de 2008 es más vulnerable hoy que el resto. E incluso ya antes le había sido hurtada la bonanza previa a 2007, con precios de la vivienda fuera de su alcance. Claro está, no todo es economía. Influyen en esta situación la cultura y los valores de los jóvenes. Pero no hay que esquivar la responsabilidad que la sociedad española tiene, en su conjunto, sobre la falta de oportunidades de su juventud.