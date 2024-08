El regreso de Puigdemont a España

Con una carta a la ciudadanía, Carles Puigdemont ha anunciado su propósito de regresar a España, decisión que podría ejecutar durante esta semana antes de que se produzca la sesión de intento de investidura de Salvador Illa en el parlamento de Cataluña. Puigdemont es consciente de que su vuelta a España activará la orden de detención que desde hace siete años pesa sobre él, con lo que tendrá que rendir cuentas ante el juez Pablo Llarena. Un encuentro con el Estado de Derecho que utilizará para agudizar su estrategia del victimismo y que convertirá en motivo para su venganza contra Esquerra Republicana de Cataluña, alterando así la ya de por sí complicada situación política en Cataluña en el frente nacionalista, e interviniendo el curso de la investidura del presidente catalán.

Puigdemont regresará a España para ganar tiempo y llevar de nuevo a Cataluña a unas nuevas elecciones. Pero también viene con un claro mensaje para Pedro Sánchez. La advertencia del líder de Junts per Cataluña de que si es detenido “habrá consecuencias” implica que si se cumple con el deber de la justicia, ya no tiene incentivos para mantener el apoyo de los diputados de Junts a Pedro Sánchez en la carrera de San Jerónimo. Puigdemont lo ha tenido claro desde el principio, si Sánchez gobierna en Madrid, él debe gobernar en Cataluña. Haber convertido a Puigdemont en socio preferente de la legislatura era un riesgo que tenía un precio demasiado alto que Sánchez estaba dispuesto a pagar. Pero no contaba con que Puigdemont no acepta que le traicionen con su eterno rival, Esquerra Republicana de Cataluña.