Reagrupamientos ante las elecciones catalanas

Las elecciones autonómicas en Cataluña van a celebrarse tarde o temprano. Pese a los intentos de Torra y Puigdemont de dilatar el proceso para no concretar todavía la fecha, las elecciones llegarán. Y cuando lleguen es conveniente que las fuerzas políticas hayan hecho los deberes.

Si las noticias que circulan se confirman es más que posible que el Partido Popular, Ciudadanos y, quizás, algunos de los nombres propios de la Lliga Democràtica, entre los que figuran antiguos militantes del PP, acaben creando una coalición electoral similar a la iniciativa que se adoptó en Navarra. Las circunstancias mandan y la división del centro derecha perjudica su representación parlamentaria al tiempo que convierte en escasa su influencia en la vida política catalana. Algo similar puede suceder con el catalanismo político. Algunos lo dieron por muerto en un afán de ningunear una corriente que se ha mantenido más o menos discretamente sin renunciar jamás a su reagrupamiento. Quizás no se trate de reeditar el pasado, sino de congregar el voto de aquellos catalanes, que los hay, que rechazan las piruetas del independentismo, no están dispuestos a renunciar a su catalanismo, y prefieren vivir en las instituciones y no en el desacato permanente a la ley.