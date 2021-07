¿Qué está pasando en Cuba?

Las protestas iniciadas en San Antonio de los Baños el día 11 de julio tuvieron como protagonistas a ciudadanos cubanos que llevaban varios días sin energía eléctrica. Esto, sumado a los efectos de la pandemia en un país en el que se carece de los bienes más básicos, alimentó un movimiento popular espontáneo que tuvo al régimen castrista en jaque.

Como denuncia en COPE el representante del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Énix Barrio, el Gobierno y las fuerzas de seguridad nacional buscaron la confrontación civil. Pasados diez días, la represión se ha hecho más selectiva. Ir casa por casa, o buscar a las personas en sus centros de trabajo, hace que la opinión pública mundial no pueda ver las imágenes a las que sí se tuvo acceso los primeros días, al tiempo que impide a los corresponsales de prensa hacerse eco de manera inmediata de lo que está sucediendo.

El régimen busca el bloqueo informativo y sabe que no puede encarcelar periodistas porque la presión de los medios y de las agencias a escala internacional es inmediata. Por eso ejerce el terror de otro modo. Quizás estemos asistiendo al fin de un régimen que habrá que ver qué aliado internacional sigue dispuesto a apoyar. Pero mientras tanto, el castrismo se ha bunkerizado en un intento de protegerse, y la población civil sigue buscando medicinas que no encuentra y desaparecidos que no han dejado rastro.