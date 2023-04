La guerra continúa y no es porque el Gobierno y el pueblo ucraniano, y la OTAN, lo hayan decidido así, contra lo que algunos piensan. Una y otra vez, en esta última ocasión a raíz de las palabras del Presidente Lula da Silva, se insiste en la vía diplomática o en el cese de las hostilidades olvidando que Putin decidió invadir Ucrania porque considera que este país no tiene derecho a su independencia. Los ucranianos resisten y la OTAN les ha entregado armas. El derecho internacional sostiene que la legítima defensa es un derecho y que los países que no pueden defenderse tienen derecho a contar con apoyos. Y eso ha hecho la OTAN, entregar el 98% de las armas y la munición que Ucrania había solicitado. Hay contraofensiva porque Rusia no se retira de los territorios conquistados a golpe de bombas. Y para que la ofensiva siga su curso, Rusia necesita soldados a los que recluta apelando a su hombría y patriotismo, como necesita seguir movilizando a su pueblo contra el enemigo.

No parece que la salida diplomática, de la que Zelenski desconfía, interese por el momento al Kremlin. El realismo dicta que el expansionismo ruso es peligroso, que Ucrania tiene derecho a su integridad territorial y que Rusia es el agresor. Desde estos criterios de juicio habrá que buscar salidas, pero ni la equidistancia ni la equiparación entre agresor y agredido pueden ser el punto de partida.