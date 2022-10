No se puede consagrar la ley del más fuerte

La contraofensiva lanzada por el ejército ucraniano para recuperar los territorios anexionados por Rusia ha provocado la instauración de la ley marcial en la extensa región de Donbass, decretada por Putin. Esta decisión deja al descubierto el fiasco de la estrategia diseñada por los generales rusos y las escasas posibilidades del ejercito de mantener la posesión de la tierra usurpada a Ucrania, lo que explica los ataques indiscriminados de Rusia contra las infraestructuras energéticas de las ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev, en un intento de aterrorizar a sus habitantes condenándolos al hambre y al frío, y obligar al presidente Zelensky a capitular, algo que parece muy lejos de la realidad.

Ni Estados Unidos ni la Unión Europea parecen dispuestos a ceder a las pretensiones de Rusia, a cambio de para poner fin a su aventura militar, porque sería establecer el precedente de que Moscú puede conseguir por la fuerza cuanto desee, con la consiguiente inestabilidad en todo el este de Europa. Rusia no se conforma con jugar un papel secundario en el ámbito internacional, pero no puede pretender ser protagonista mediante la imposición de la ley del más fuerte. Por otro lado, Putin amaga con el uso de la fuerza nuclear, posiblemente para contentar al ala más dura de su régimen, pero no puede ignorar las catastróficas consecuencias que eso tendría, también para su propio país.