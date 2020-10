Propuesta del PP para despolitizar la justicia

La hemeroteca ha vuelto a sacar los colores a Pedro Sánchez. Donde dijo muchas veces que la llegada al Gobierno del PSOE era imprescindible para despolitizar la Justicia, ha hecho ahora lo contrario, con el nombramiento de una ex ministra como Fiscal General del Estado, y una propuesta de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, que ha hecho saltar las alarmas incluso en medios afines, y ha supuesto un serio aviso de Bruselas.

El Partido Popular ha registrado hoy en el Congreso una nueva propuesta, que quiere acordar con el PSOE, y que se basa en una enmienda ya presentada en el Senado hace dos años. Entonces fue aprobada en la Cámara Alta por mayoría absoluta, pero el Congreso la echó atrás.

Lo que pretende es que los propios jueces elijan a un número amplio de candidatos a ser vocales del Consejo, y que el Congreso y el Senado elijan de esa lista a los 12 que les corresponde nombrar a las Cámaras. Además se plantea un mecanismo para evitar la politización de la Fiscalía General del Estado.

Mientras Sánchez no ponga freno a las andanadas de sus socios contra la independencia del Poder Judicial y contra la figura del Rey, va a ser difícil incluso sentarse a la misma mesa. Nos estamos jugando algo más que la reputación internacional. No hay democracia que no se resienta si el Gobierno sigue en la peligrosa deriva de asaltar la separación de poderes.