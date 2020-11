Presupuestos deslegitimados

El Gobierno necesita aprobar sus Presupuestos y por eso Pedro Sánchez negocia arrobas de lentejas con todos los Grupos Parlamentarios, con la excepción del primer partido de la oposición. Todo con tal de conseguir que los mismos apoyos parlamentarios que legitimaron su moción de censura hagan posible ahora la aprobación de la Ley de Presupuestos.

No parece importar que las cuentas que ha diseñado el Gobierno no se adecúen a la realidad, o que no sean útiles para responder con eficacia a la profunda crisis socioeconómica. Sánchez e Iglesias prefieren trazar un marco de ingresos y de gastos, no ya optimista, sino completamente fuera de la realidad. El realismo dicta, sin embargo, que las cuentas públicas deben orientarse a frenar la crisis y facilitar la recuperación económica.

Los expertos independientes y las propias instituciones del estado que no se someten a los dictados ideológicos del tándem Sánchez-Iglesias, les están advirtiendo que su ecuación no va a funcionar.

La Directora de la Autoridad Fiscal, el Gobernador del Banco de España y la Comisión Europea le han dicho al Gobierno que sus previsiones son erróneas, que las subidas de impuestos no darán un buen resultado y que sería preferible introducir flexibilidad en los Presupuestos para poder responder adaptativamente a un escenario económico muy incierto.