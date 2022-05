¿Es posible una negociación?

Bruselas prepara un embargo al petróleo ruso para debilitar a Putin. Cuando se comienza una guerra, a menudo, se piensa que acabará pronto con resultados claros. Pero es frecuente que la guerra se alargue y progresivamente se haga más terrible y feroz. Los oficiales de la OTAN están avisando de que la guerra podría prolongarse hasta 2023. Putin, en sus discursos, ha ido elevando el tono. La lucha por controlar el sur y el este de Ucrania, que es donde ahora está concentrada la guerra, se ha convertido para el régimen ruso en una especie de lucha existencial contra las fuerzas del mal encarnadas por la OTAN.

Es probable que dentro de algunas semanas se atenúe la intensidad de los combates, pero eso no significará que la guerra haya terminado. Para que hubiese unas negociaciones serias con vistas a parar este horror, sería necesario que Putin reconociese que la guerra le va mal, y que las previsiones para una victoria rusa no son muy favorables. No parece que Putin vaya a reconocerlo, pero si la alternativa es prolongar la muerte y la destrucción sin beneficios estratégicos, la élite militar rusa podría valorar las consecuencias de un estancamiento en el Donbás y forzar un acuerdo. Del otro lado, Zelensky tiene que valorar si es realista pensar en una victoria que expulse por completo a los rusos de su país. Es algo que los ucranianos deben decidir con la mayor libertad posible, y contando siempre con la solidaridad europea para reconstruir Ucrania y sostener su seguridad.