Línea editorial: ¡Por Dios, que callen las armas!

Cuando se han cumplido ya siete meses desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y en un momento de particular preocupación y complejidad, en el que incluso suenan tambores de amenaza atómica, el Papa Francisco ha hecho este domingo un encendido llamamiento para que calle de una vez por todas el ruido de las armas, y se ha dirigido especialmente al presidente Putin para que detenga, también por amor a su pueblo, esta espiral de violencia y muerte. Asimismo, se ha dirigido al presidente ucraniano para que esté abierto a serias propuestas de paz, y ha rogado a todos los protagonistas de la vida internacional y a los políticos de las naciones que no cejen en el empeño y hagan todo cuanto esté en sus manos para detener la guerra en curso, buscando denodadamente las condiciones para iniciar negociaciones que conduzcan a soluciones no impuestas por la fuerza.



El Papa ha lamentado los ríos de sangre y las lágrimas derramadas en los últimos meses, las numerosas víctimas, en especial niños, y la gran cantidad de familias que se han quedado sin hogar. Y, recordando que hay ciertas acciones que no pueden justificarse nunca, se ha preguntado retóricamente cuánta sangre más debe correr aún para que entendamos que la guerra es, en sí misma, un error y un horror, que nunca es una solución, sino que solo trae consigo destrucción y miseria. Las generaciones más jóvenes no merecen esta herencia envenenada. Por ellos especialmente, debemos redoblar todos los esfuerzos, indagar en soluciones diplomáticas no exploradas hasta ahora, y procurar que esta herida terrible e inconcebible de la humanidad se cicatrice, en lugar de seguir sangrando y de correr el riesgo de agrandarse cada día que pasa.