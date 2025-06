La política no es solo evitar que gobierne el adversario

El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor César García Magán, ha insistido en la petición que ya hizo hace unos días su presidente, monseñor Luis Argüello. Ha pedido la convocatoria de elecciones generales.

Petición que ha coincido este viernes con la personación de la UCO en la sede del PSOE, de Adif y de la Dirección General de Carreteras, para recabar información del caso Koldo-Ábalos-Santis Cerdán.

Sánchez dice tener una mayoría suficiente en el Congreso, pero no presenta un proyecto de presupuestos y no se somete a una cuestión de confianza. En sus últimas comparecencias ha argumentado que la convocatoria de elecciones sería poco recomendable porque daría el poder al PP y a Vox y acabaría con un “proyecto de progreso”. Sánchez sostiene así que evitar un Gobierno de la derecha es un bien superior al que debe someterse todo o casi todo. No debe extrañarnos. Eso es lo que le llevó a buscar el apoyo del independentismo catalán tras las elecciones del verano de 2023 y a pactar leyes como la de la amnistía o el cupo catalán.

Este modo de razonar está basado en una concepción de la vida política marcada por la dialéctica del enemigo que genera una especie de guerra permanente. Los sistemas democráticos parlamentarios, basados en la deliberación y en el respeto a los cauces constitucionales, quieren precisamente acabar con esta dialéctica. La arquitectura institucional está concebida, entre otras cosas, para evitar que la actividad política sea una trinchera infinita. Hay bienes superiores al legítimo deseo de que no gobierne el adversario, que no enemigo.