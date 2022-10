Para dar luz frente a los abusos

La Conferencia Episcopal Española ha lanzado hoy un completo sitio web, paradarluz.com, sobre protección de menores, en el que se refleja el compromiso que la Iglesia en España ha adquirido en la prevención de abusos sexuales. Como subraya el Cardenal Omella en una carta sobre este asunto, la Iglesia ha estado y estará siempre con las víctimas y con las personas que sufren. En el contexto de esta misión, que forma parte del núcleo esencial de nuestra fe, nace esta iniciativa, con una web que pretende seguir dando pasos en favor de la dignidad de todas las personas. La Iglesia en España lleva más de una década trabajando incansablemente para eliminar esta lacra y acoger a quienes la han sufrido más directamente.

Es mucho lo que se ha hecho, como puede verse con detalle en esta nueva web, pero nunca es suficiente. La Iglesia abre este espacio para que toda la sociedad conozca las decisiones tomadas y las que está dispuesta a tomar, además de poner a disposición de todos los contactos para quienes necesiten ayuda. Esta transparencia, que también incluye a los protocolos, es un ejemplo del que pueden beneficiarse tantas otras instituciones y la sociedad en su conjunto, porque, sin que eso suponga minusvalorar lo sucedido en el seno de la propia Iglesia, la lacra de los abusos a menores no hace distinciones. Frente a ella no debería haber bando alguno ni instrumentalización ideológica. El objetivo es común y no es otro que acompañar y proteger la dignidad de las víctimas, en unidad con lo que exige, especialmente a los católicos, el Papa Francisco.