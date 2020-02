Pánico por el coronavirus

Una de las cosas que más rápido se contagia es el miedo, y eso está sucediendo con el coronavirus, agravado por la sospecha de que el régimen chino no está diciendo toda la verdad sobre el asunto. En cualquier caso el pánico se extiende, basta ver lo que está ocurriendo en Italia, donde se han producido siete muertos y 222 personas contagiadas. La llamada de la OMS a estar preparados para una pandemia, el lunes negro en las bolsas, el millar de personas aisladas en Tenerife, o la compra compulsiva de mascarillas y gel desinfectante de manos, abonan esta situación en la que no es fácil mantener el equilibrio y la proporción. A nuestra sociedad le cuesta gestionar situaciones como ésta. Queremos tenerlo todo asegurado, como si la fragilidad no formara parte de la misma condición humana. Al final el caso concreto revela cuestiones más profundas acerca del miedo y de la confianza, de lo que esperamos y en qué bienes ponemos nuestro verdadero interés.

La realidad es que los datos que tenemos, a día de hoy, indican que las cifras de afectados por el coronavirus son más bajas que las que sufrimos anualmente por la gripe y su mortalidad también. Podemos decir con seguridad, además, que todos los fallecidos en Europa han sido personas de avanzada edad y con alguna otra patología de base. Se impone una llamada a la calma, a fiarnos de los especialistas y a evitar cualquier forma de sospecha rechazo a las personas debido a su procedencia. Esta dificultad debería servirnos para estar más unidos y disponibles para el bien de todos.