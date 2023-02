No es occidentalismo

Durante este año de guerra defensiva, el número de bajas, o sea de personas muertas o heridas, es altísimo. Las estimaciones sugieren que Rusia ha perdido 180.000 soldados muertos, gravemente heridos y capturados desde el comienzo de la invasión, mientras que Ucrania ha perdido alrededor de 100.000 soldados, más otros 30.000 civiles muertos. Estamos ante una gran tragedia humana.

Ucrania nos ha enseñado este año que está luchando por subsistir como nación, que está luchando por su libertad. Putin quiere borrar a Ucrania del mapa. Hace un año no pensábamos que los ucranianos pudieran aguantar. Es cierto que no hubieran podido aguantar sin el continuo apoyo de Occidente, pero, sobre todo, aguantan porque luchan por su existencia. Ucrania nos ha puesto de manifiesto lo concreto que es el deseo de justicia y de libertad. También hemos aprendido que Europa ya no está libre de la guerra.

Esta no es una guerra de Occidente contra Oriente, del Occidente rico y pro-estadounidense contra un “no alineado”. Esto no va de occidentalismo. Occidente se equivocó cuando invadió Iraq, como se equivocó en su estrategia para liberar Afganistán. Se ha equivocado muchas veces. No se trata de llevar, con las armas, ciertos valores a un rincón del mundo. Se trata de conseguir que la ley de la fuerza no se convierta en la única ley que rija en las relaciones internacionales. En este caso el imperialismo es el de Putin.