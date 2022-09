Mujeres, vida y libertad

Mahsa Amini es una joven kurda de 22 años que fue arrestada por la Policía de la moral iraní acusada de llevar mal colocado el hiyab. Amini sufrió tortura y falleció en un hospital de Teherán a consecuencia de la violencia policial. A raíz de su asesinato las redes sociales han mostrado imágenes y videos de mujeres iraníes cortándose el cabello y quemando sus hiyabs en señal de protesta. Las calles de Teherán y otras ciudades del país han sido ocupadas por manifestantes, mayoritariamente jóvenes, que exigen derechos y libertad en un país gobernado con mano de hierro.

El régimen iraní ha intentado frenar las protestas recurriendo a la censura. Instagram, whatsapp y los teléfonos móviles han sufrido apagones reiterados. Las protestas, sin embargo, han corrido como la pólvora, y la violencia del Estado se ha ido multiplicando a medida que las protestas arreciaban.

Desde varios Gobiernos de Europa se han hecho saltar algunas alarmas que subrayan los peligros reales que sufren los disidentes iraníes en general, y las mujeres, en particular. Para la teocracia iraní, como para el islamismo radical, el velo de Amini no era solo una prenda más. Lo ha corroborado el presidente Raisi al negarse a ser entrevistado por una periodista de la CNN que no quiso usar hiyab. Es solo un gesto, pero un gesto de innegable valor para las mujeres iraníes, pero también para los varones, que arriesgan sus vidas por defender la libertad.