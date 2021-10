Masacre en Guayaquil

La ciudad ecuatoriana de Guayaquil ha vivido una auténtica masacre humana. Una de sus cárceles, la penitenciaría de Litoral, ha sido escenario del asesinato de 118 personas. Un enfrentamiento entre bandas rivales ha provocado el estado de excepción en todo el sistema carcelario ecuatoriano. En la masacre se utilizaron granadas y armas de fuego, así como armas blancas. Varias víctimas fueron mutiladas, otras decapitadas. Y no es nuevo. En febrero y julio de 2021, las cárceles ecuatorianas registraron un total de 100 muertes violentas.

Lo sucedido pone de manifiesto que el Estado no desempeña un poder efectivo en las cárceles del país, mientras que las bandas criminales pugnan por el poder de hecho. Súmese a eso que el negocio del narcotráfico y su control ha encontrado en Ecuador una nueva oportunidad de mercado. Eso, añadido a las condiciones de vida en las cárceles ecuatorianos, genera un caldo de cultivo en el que la vida humana carezca del mínimo valor exigible. La privación de libertad y el sistema penitenciario no justifican que la vida de los presos se desarrolle en condiciones infrahumanas y de hacinamiento. La respuesta no es la militarización de las cárceles, sino la reordenación de un sistema penitenciario debidamente controlado por un Estado capaz de someter al crimen organizado.