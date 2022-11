Marlaska y la tragedia de Melilla

Los nuevos vídeos sobre lo que ocurrió el pasado 24 de junio en la frontera con Marruecos, en Melilla, desmienten la versión que ha venido repitiendo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Miles de inmigrantes intentaron cruzar al territorio español con el trágico resultado de que varias decenas murieron en el intento. Hasta el momento, la versión del gobierno español es que los hechos se habían producido en tierra de nadie y que la Gendarmería marroquí había actuado adecuadamente en su territorio. Los vídeos sacados a la luz por una cadena de televisión inglesa muestran cómo las muertes ocurrieron en territorio español, y también que los gendarmes marroquíes actuaron en el ámbito de nuestra soberanía. Aunque el ministro del Interior español ha intentado modificar su versión incial en las últimas horas, ha sido incapaz de ofrecer una versión adecuada con prueblas creíbles.

Es lógico que el ministro del Interior español quiera defender el trabajo de las fuerzas de seguridad en esa frontera, trabajo ejemplar de la Guardia Civil, según la parlamentaria del PP que ha visitado el lugar de los hechos, pero no es de recibo que Marlaska justifique la actuación desproporcionada de Marruecos, a no ser por intereses de otro tipo. Los socios de la mayoría Frankenstein ya han abandonado Marlaska y el PP pide su destitución por su opacidad y obstruccionismo. A Sánchez no suele temblarle la mano para deshacerse de quienes considera un lastre. Pero más allá de la suerte de Marlaska, aquí está en juego el prestigio de España y eso exige, sin demora, luz y transparencia por parte del Gobierno.