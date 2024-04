Los jóvenes de EGO NON

Una de las conclusiones más evidentes de las pasadas elecciones vascas es que los jóvenes en Euskadi han votado de forma significativa a Bildu. La sociedad vasca ha fracasado en la transmisión del relato de padres a hijos sobre lo que fue ETA y lo que significó para esa sociedad. Han fallado también los programas educativos en los colegios cuyas protagonistas eran las víctimas. Su memoria ha sido anulada por la pretensión de pasar página de una historia de injusticia y sufrimiento.

Pero no todos los jóvenes vascos están instalados en la amnesia. En el programa “Herrera en COPE” la nieta de Fernando Múgica, Claudia Múgica, ha presentado una plataforma social denominada EGO NON, que signficia YO NO, contra el enaltecimiento del terrorismo etarra. Se trata de un grupo de jóvenes que se niegan a resignarse y a aceptar un falso relato sobre la historia del daño causado por ETA a sus familias y al conjunto de la sociedad.

Claudia Múgica, que nació a los pocos meses del asesinato de su abuelo, el 6 de feberro de 1996, ha denunciado que se ha conseguido, con la contribución del poder institucional, “generar alrededor de toda la historia de ETA una capa de tabú que nadie osa tocar”. Claudia ha recordado que “pasar del pasamontañas al traje es dramático para las víctimas” y que no hay que olvidar que Sortu, que lleva la batuta en Bildu, está en manos de David Plá, el último dirigente de ETA. EGO NON es una iniciativa loable de unos jóvenes que se rebelan contra la imposición del olvido en beneficio de quienes no han condenado aún la violencia ni colaboran con la justicia. Sobre todo, nos recuerdan que, sin memoria, sin verdad y sin justicia, no puede haber una verdadera convivencia en paz y libertad.