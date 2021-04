Línea editorial: "El valor de las encuestas"

A poco más de una semana para que los madrileños vayan a votar, todas las encuestas electorales, salvo la vergüenza en la que el Gobierno ha convertido el CIS de Tezanos, apuntan en la misma dirección: un triunfo claro del Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, que podría necesitar aun así algún apoyo para alcanzar la mayoría absoluta, En el otro eje, la izquierda intenta crecer con un PSOE a la baja, un Más Madrid al alza y un Podemos hundido.

Precisamente, tanto Podemos como el PSOE, son la comprobación evidente de que no son solo unas elecciones autonómicas lo que está en juego. Pedro Sánchez ha entrado descaradamente en campaña, tutelando a un Ángel Gabilondo que parece no sentirse cómodo en el papel que le han adjudicado, y, por otro lado, Pablo Iglesias, que dejó la Vicepresidencia del Gobierno para salvar, supuestamente, su proyecto en Madrid, y que está volviendo a mostrar ejemplos a diario de cómo precisa convertir el ámbito político en un cenagal para tratar de sacar partido del conflicto.

Las encuestas, en todo caso, no son más que una foto fija, con los límites que bien conocemos. Sería un error que actuaran como elemento disuasorio. Son las urnas las que deben hablar y los madrileños los que deben ejercer su derecho al voto, en un contexto lo más sano posible, al que todos debemos contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, para no hacerle el juego a nadie que se dedique a repartir carnés de demócratas y a alimentar la polarización social.