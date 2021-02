Línea editorial: "Unas elecciones marcadas por la pandemia y por el hartazgo de los ciudadanos"

Cataluña ha votado en una situación marcada por la pandemia, que se ha unido a la situación de excepcionalidad que se viene viviendo desde hace años, con un gobierno que, desde la Generalitat, ha ignorado las necesidades reales de la gente y se ha entregado por completo al denominado “procés”.

El PSC ha ganado en votos unos comicios en los que la participación se ha desplomado nada menos que en 22 puntos con respecto a las de 2017, lo que vuelve a escenificar un parlamento que está muy lejos de corresponderse con la realidad sociológica de Cataluña. La apuesta de Pedro Sánchez con el efecto Illa ha funcionado, al menos parcialmente, y vuelve a mostrar hasta qué punto se vota de forma emotiva y la nula factura que pasa una pésima gestión política de la pandemia, por parte del candidato, a nivel nacional.

Muy cerca del PSC, en escaños, se han quedado Esquerra Republicana y Junts Per Cataluña. Dejando a un lado al PSC, son muy llamativas la fragmentación del voto constitucionalista, el batacazo de Ciudadanos, la leve caída del PP y la significativa entrada de Vox en el parlamento catalán.

El nuevo escenario plantea un futuro que permite la pinza independentista, incluyendo a los radicales de la CUP, y que, de ser así, no augura nada bueno de cara a superar la incertidumbre y la grave crisis en la que, de forma particular, está sumida Cataluña, y que mantiene la tendencia a la polarización y a la compleja gobernabilidad, que no son extrañas tampoco en el resto de España.