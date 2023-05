Línea Editorial: "Una joven santa para la Iglesia de hoy"

Este fin de semana ha sido beatificada en Granada la joven María de la Concepción Barrecheguren y García. Vinculada a la familia redentorista, Conchita, como era popularmente conocida, vivió a principios del siglo XX y murió en 1927, a la edad de 22 años. Su padre, tras quedarse viudo, fue religioso redentorista y ha sido también

declarado Venerable por la Iglesia. Como ha resaltado el Papa Francisco, la joven granadina es un ejemplo, particularmente por cómo, postrada en cama por una grave enfermedad, sobrellevó sus sufrimientos con gran fortaleza espiritual, suscitando admiración y consuelo en todos. Una santa joven que, como nos ha recordado también el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, es un modelo para la Iglesia de hoy, que peregrina en un tiempo en el que no se cuenta con el sufrimiento, como si no fuera una dimensión inevitable de nuestra existencia y la propuesta de sentido fuera totalmente ajena a la razón humana. El Cristo crucificado, al que la nueva beata tanto se abrazó en su corta y fecunda vida, tan probada por el dolor, sigue teniendo mucho que decir a un mundo roto; un mundo que deja entrever sus costuras cuando no es capaz de acoger con pleno sentido a tantas personas vulnerables, enfermas, que son descartadas porque supuestamente han dejado de ser útiles y dignas de seguir viviendo.