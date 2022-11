Línea editorial: "La sanidad pública como pretexto"

Como sucede en los malos espectáculos de magia, al Gobierno se le nota demasiado el efecto de querernos hacer mirar para otro lado justo en el momento en el que está realizando el truco. Por eso, no es de extrañar que a la par que sus socios de Podemos, ERC y Bildu aplauden lo perpetrado con el delito de sedición, el Ejecutivo trate de poner el foco en cuestiones como la sanidad madrileña.

La manifestación, al frente de la que se encontraba un activista de los círculos de Podemos, y que ha echado a la calle este domingo en Madrid a algunos miles de personas, es, en buena parte, una eficaz cortina de humo. Pero nos engañaríamos si pensáramos que es solo y exclusivamente una maniobra de distracción. Hay razones de fondo para exigir una revisión sincera del estado de la sanidad pública en España. Que presumamos, con razón, de la calidad de nuestro sistema y de sus profesionales, no significa que no haya motivos para la preocupación y la mejora. Ahora bien que, con la que ha estado cayendo durante estos años de legislatura, en una cuestión que afecta de manera sistémica a toda España, y en la que Madrid no presenta ni de lejos los peores números, se focalice de esta forma en Madrid responde a lo que algunos de los políticos manifestantes han confesado este mismo domingo al decir que el supuesto éxito de la convocatoria no es sino el primer paso para desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia de la Comunidad madrileña. En esa tarea de desgaste es donde verdaderamente debemos de fijarnos y en la actitud de un Gobierno que, sin necesidad de ponerse en la cabecera de ninguna pancarta, va a tratar de seguir sacando todos los peces que pueda del río revuelto.