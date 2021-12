Línea editorial: "San José, un santo para valientes en estos tiempos recios"

Se acerca la Solemnidad de la Inmaculada, y con ella la clausura del Año de San José, convocado por el Papa en el 150 aniversario de su proclamación como patrón de la Iglesia universal. Francisco lo presentaba hace unas semanas como un referente en estos tiempos de crisis global, con tantas historias personales marcadas por circunstancias de gran dureza. La carta apostólica Patris Corde lo define como “un protagonista valiente y fuerte”, que no “se resigna pasivamente” en la adversidad. En los momentos difíciles, cuando emerge la tentación de la ira y la decepción, el padre terrenal de Jesús nos enseña a no desesperar. No con respuestas simplonas, ni buscando fáciles atajos. En la dificultad José se crece.

Dios no interviene de forma directa cuando María y él no encuentran techo bajo el que dar a luz a Jesús, sino que, como nos dice el Papa, confía en la “valentía creadora de este hombre” que “se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo” en un lugar acogedor. Sobre sus hombros recayó también la protección de Jesús frente a la persecución de Herodes y el exilio en Egipto. Francisco reta a reconocer momentos así en la propia biografía, circunstancias en las que poderosas fuerzas parecen conjurarse contra nosotros, pero en las que Dios se las ingenia para salvar lo importante, concediéndonos esa “misma valentía creativa del carpintero de Nazaret”, que nos permitirá encontrar una salida.