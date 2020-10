Línea editorial: "Polarización educativa"

No es una novedad. La incapacidad de llegar a un acuerdo en materia educativa viene de lejos: existía ya en los años en los que estaba cerrándose la Transición. Hubo un cierto acuerdo para redactar el artículo 27 de la Constitución, pero ahí se quedó todo. La UCD aprobó el Estatuto de Centros Escolares y los socialistas lo derogaron y aprobaron también con mayoría absoluta la LODE. Y así empezó una triste tradición. Prácticamente todos los Gobiernos, sobre todo los socialistas, han cambiado las leyes. Espiral de reformas y contrarreformas. Lo cuenta en su libro Transiciones de la UCD, el que fuera ministro de Educación en los primeros años 80, Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona.

Ambrona explica que esto fue así, en realidad, sigue siendo así, por dos razones. Los políticos utilizan el enfrentamiento en materia educativa porque están convencidos de que su rigidez ideológica les sirve para mantener contentos a los votantes necesarios. Y porque la inversión en educación, a diferencia de otras inversiones no lucen electoralmente en el corto plazo. El rendimiento de una buena reforma educativa normalmente llega cuando los que la impulsan no están ya en el Gobierno. Cortoplazismo y enconamiento ideológico. Aquí seguimos. Seguramente el imposible acuerdo tiene que ver, también, por la incapacidad de la izquierda de superar la contradicción (que en el fondo no existe) entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.