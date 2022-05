Línea editorial: "La OTAN en un nuevo orden internacional"

Si hace poco más de dos años el presidente Macron no exageraba mucho al afirmar que la OTAN se encontraba en estado de “muerte cerebral”, la próxima ampliación a Finlandia y Suecia cambia radicalmente el discurso. A lo cual Putin ha respondido asegurando que no lo considera una amenaza para Rusia. Se demuestra así que la hipotética ampliación a Ucrania era solo un pretexto que escondía las intenciones imperialistas del Kremlin. La OTAN es una organización defensiva, y ningún país que no albergue intenciones hostiles puede considerarse amenazado por ella, diga lo que diga la propaganda moscovita.

La pregunta es: ¿volverá la OTAN al estado de coma inducido cuando pase la crisis de Ucrania? El riesgo es real. Por ello, aunque la amenaza rusa acapare hoy la atención, el reto de la próxima Cumbre de Madrid sigue siendo definir un nuevo concepto estratégico para un escenario mundial marcado por una nueva fase en la globalización. Un elemento central es la rivalidad entre EE.UU. y China, que no debe impedir a Europa mantener un perfil propio hacia Beijing. Eso sí, con la lección aprendida de que los valores y los intereses políticos y económicos deben estar mucho más alineados que hasta ahora, para no acabar dependiendo de regímenes tiránicos. Lo que amenaza a la OTAN y a la seguridad de Occidente no son solo los diversos populismos sino ese tipo de incoherencias.