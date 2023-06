Línea Editorial: "El número dos de Yolanda Díaz al descubierto"

La decisión de Yolanda Díaz de incorporar al hasta hace unas horas Embajador del Reino de España en la ONU, Agustín Santos Maraver, como número dos de la lista de Sumar por Madrid, ha hecho que se desvele el perfil de quien será mano derecha de Díaz en la formación de referencia a la izquierda del PSOE. Santos Maraver es un embajador que durante su mandato en la ONU se ha permitido publicar, bajo pseudónimo, en una revista marxista llamada “Sin Permiso”, artículos en los que critica al rey Felipe VI, califica a España de una “monarquía bananera”, critica a la OTAN o defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña, entre otras lindezas. Santos Maraver no solo escribía en esa revista, sino que además forma parte de su Consejo de Redacción.

El Gobierno no puede escudarse en que no sabía lo que escribía su embajador en la ONU, como han declarado fuentes del Ministerio de Exterior. La pregunta es cómo un embajador de España en activo, en una de las representaciones más importantes del mundo, se permite escribir artículos que socavan la Constitución y el régimen salido de la Transición política, atacan a la monarquía e incluso la política del Gobierno en lo que se refiere a sus pactos con la OTAN. Hay que sospechar que este ya exembajador estaba ahí por su ideología y no por su profesionalidad. La duda es cómo habrá defendido lo derechos de España en el consorcio de las Relaciones Internacionales. Su fichaje alumbra un poco más cuál será la orientación del partido político de Yolanda Díaz.