Línea editorial: "Los Nobel de la paz que siguen luchando contra el estalinismo"

Por segundo año consecutivo, el Comité Noruego del Nobel premia la lucha por la transparencia y la verdad en Rusia. En 2021, el periodista Dmitri Murátov compartió el Nobel de la Paz con una colega filipina, María Ressa. Este año figura entre los galardonados la ONG Memorial, organización que ha sido, hasta su clausura por parte del Estado, una referencia en Rusia en la denuncia de la vulneración de derechos y de los crímenes de guerra, particularmente en Chechenia. Memorial nació en los estertores de la Unión Soviética para impedir que cayeran en el olvido los crímenes del estalinismo.

Su presencia se volvió crecientemente incómoda a medida que Putin y el sector más nacionalista de la opinión pública reivindicaban aquellos oscuros años: primero simbólicamente, con palabras y gestos; después también con represión interna y una política imperialista. A las pocas semanas de la muerte del iniciador de la Perestroika, Mijaíl Gorvachov, otro Nobel de la Paz, queda en evidencia que el estalinismo aún no ha sido derrotado, con la incógnita abierta de cuántas víctimas arrastrará consigo en sus estertores finales.

Recogiendo el testigo de Memorial, la organización ucraniana Center for Civil Liberties se dedica a documentar los crímenes cometidos por las fuerzas ocupantes rusas. El tercer galardonado ha sido el activista bielorruso Ales Bialiatski, encarcelado por el régimen de Lukashenko. Se trata de un amargo recordatorio de que el respeto a los derechos humanos y la justicia no solo no pueden darse por garantizados en pleno siglo XXI en Europa, sino que siguen exigiendo duros compromisos personales.