Línea editorial: "Fratelli Tutti"

Coincidiendo con la festividad de San Francisco, el Papa ha dado a conocer, este domingo en Asís, el texto de la Encíclica “Fratelli Tutti”, que pretende promover una aspiración mundial a la fraternidad y la amistad social. El texto destaca que la fraternidad debe promoverse no solo con palabras, sino con hechos; hechos que se concreten en la “mejor política”, que es aquella que no está sujeta a los intereses de las finanzas, sino al servicio del bien común, capaz de poner en el centro la dignidad de cada ser humano y asegurar el trabajo a todos, para que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades.

Abierta por una breve introducción y dividida en ocho capítulos, la Encíclica trata cuestiones como la imprescindible ética que ha de desarrollarse en las relaciones internacionales, dado que los derechos no conocen fronteras; la necesaria también colaboración internacional para abordar la cuestión de los migrantes desde una perspectiva a largo plazo, y no solo atendiendo a las cuestiones urgentes; el desarrollo de una política centrada en la dignidad humana, que caiga en la cuenta de que el mercado por sí mismo no lo resuelve todo; la crítica al relativismo moral y la propuesta de un verdadero diálogo, capaz de promover una amistad cívica; la cuestión de la paz, el fracaso de la guerra y la necesidad de respetar siempre la sacralidad de la vida; y por último, la necesidad de garantizar la libertad religiosa como derecho humano fundamental.

Ha llegado el momento, como subraya el Papa, de que soñemos como una única humanidad, en la que todos somos hermanos, y de que hagamos un llamamiento universal, en nombre de Dios para que convivamos como hermanos, poblemos la tierra y difundamos en ella los valores del bien, la caridad.