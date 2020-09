Línea editorial: "España no funciona como debería"

Con la segunda ola del coronavirus golpeándonos con más fuerza que en el resto de Europa, probablemente hay que reconocer con humildad que España no funciona como debería. Equivocarse ante una situación desconocida es normal, pero la persistencia en el error es síntoma de que algo importante falla. No hay recursos materiales ni humanos para afrontar algo que, ahora sí, era previsible.

Los centros de atención primaria no han sido reforzados, no se han reclutado ni se han formado rastreadores, no ha habido previsión para preparar la reapertura de los colegios, no se ha hecho una auditoría de lo que se hizo mal en marzo y en abril. No sirvió para nada la comisión de reconstrucción que celebró sesiones y sesiones en el Congreso de los Diputados, ha faltado transparencia, los datos nunca se han facilitado correctamente.

Pero sería en cierto modo consolador que lo que nos ha pasado fuera solo consecuencia de la ineptitud de algunos gobernantes. Ha habido decisiones correctas pero las administraciones públicas no han sido capaces de ejecutarlas. Ha habido colapso en el Ministerio de Sanidad, ha habido colapso para pagar los ERTES y el Ingreso Mínimo Vital. La famosa co-gobernanza de la que habla Sánchez no es sino una descoordinación de los diferentes niveles administrativos. No hay capacidad de gestión y eso tiene consecuencias no solo en el ámbito sanitario, sino el modo en el que se aprovechen las ayudas de Europa, cuando lleguen.