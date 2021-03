Línea editorial: "Escalada de inseguridad en el Sahel y Nigeria"

La actividad del terrorismo yihadista no deja de aumentar en la vasta región del Sahel africano, además de Nigeria, donde los secuestros de adolescentes se han convertido en un lucrativo negocio. Después de la derrota en Irak del llamado “Estado Islámico” los grupos terroristas se han visto reforzados con yihadistas llegados del Oriente Medio en su intento de implantarse en el corazón de África. Hace unos días, los cinco países que se agrupan en torno al Sahel mantuvieron una “cumbre” para analizar la evolución de la lucha contra el terrorismo, centrada en la llamada “Operación Berkan”, liderada por Francia con la ayuda de la ONU y la Unión Europea. Uno de los problemas es la inclinación de algunas autoridades locales a negociar con los terroristas, que actúan como auténticas mafias para moverse a sus anchas por el territorio que dominan de facto.

Igual ocurre en Nigeria, donde Boko Haram no cesa en su acoso a la población. Después del secuestro de más de 300 escolares los obispos nigerianos han acusado a las autoridades de dar la peligrosa impresión no cumplir su deber de proteger a la población. Lo cierto es que, después de tantos años de lucha contra el terrorismo, los Estados afectados, diezmados por la pobreza, la corrupción y, ahora, la pandemia del coronavirus, no disponen de los recursos y la voluntad necesarios para llevar adelante esta lucha con eficacia. Ahora sus expectativas se centran en que Estados Unidos vuelque su atención hacia el continente africano, no solo para reforzar la lucha contra el terrorismo, sino para equilibrar la presencia de China y de Rusia, cada día más activa