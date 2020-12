Línea editorial: "Escalada de la crispación"

Con el sorteo de la Lotería Nacional, en vísperas de la Navidad, se abre una cierta tregua en la crispación política que no deja de subir de tono. Aunque el debate público siempre refleje tensiones en una democracia, desde que se formó el gobierno de coalición de PSOE y Podemos no ha dejado de crecer más allá de lo soportable por una sociedad cada vez más desorientada. No se trata ya de la pluralidad de posiciones que arrojaron las últimas elecciones y que se confrontan con evidente acritud en las sesiones parlamentarias.

El fondo de la escalada de la crispación tiene sus causas en la opacidad del Gobierno en la gestión de los asuntos públicos, y en las amenazas contra los cimientos de la Constitución en forma de ataques a la monarquía y a la independencia del Poder judicial. Y también en la promulgación acelerada, sin ningún tipo de diálogo, de leyes como la de educación y de eutanasia, que provocan una profunda división social.

Se añade a todo ello la crisis sanitaria y económica, con sus secuelas de paro y pobreza, que la agenda social del Gobierno no consigue abordar de una manera solvente. La crispación solo se superará con lealtad institucional, transparencia, diálogo social y búsqueda de grandes acuerdos nacionales. Aún no es demasiado tarde para que el Presidente del Gobierno cambie de rumbo, pero haría falta una clarividencia y un coraje que Sánchez no ha demostrado hasta el momento.