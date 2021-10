Línea editorial: "Equilibrios de Política Exterior"

Se han filtrado esta mañana las imágenes y las declaraciones de la exministra de Exteriores, González Laya, ante el juez, a comienzos de semana. Unas declaraciones en las que asegura que la decisión de dejar entrar en España a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, fue una decisión política. Nada rotundamente nuevo, porque Sánchez ya afirmó que con la entrada de Gali se tomó la decisión que había que tomar. Si Sánchez no tomo la decisión, la asumió. González Laya está imputada en un proceso que se sustancia en un juzgado de Zaragoza,

Es probable que el caso tenga poco recorrido jurídico. Buena parte del coste político ya ha sido asumido con la dimisión de González Laya, que ha sido el cabeza de turco. Acogiendo a Gali, el Gobierno de Sánchez desplantó a Marruecos, que pretende que no hagamos cesión alguna al Polisario. Todos recordamos los hechos de Ceuta en mayo pasado.

Las presiones de Marruecos son intolerables para un país soberano: pero con Marruecos hay que tener una real politik, mezcla de contención y de amistad, una política que pasa por el apoyo de nuestros socios y de Estados Unidos. Tenemos que llevarnos bien con Marruecos, pero no podemos enfrentarnos con su enemigo en la zona, que es Argelia, socio del Polisario. Argelia es también nuestro vecino del sur y principal proveedor de Gas. La política exterior, que debe ser de Estado, y no cambiar con los diferentes partidos, requiere difíciles equilibrios que este Gobierno no ha tenido.