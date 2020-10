Línea editorial: "La encíclica y el mercado"

Algunos analistas están criticando a la encíclica “Fratelli Tutti” porque a su juicio ataca al mercado y a la libertad económica. Veamos qué dice realmente el Papa: dice que “el mercado solo no resuelve todo”, dice que es necesaria “una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial”. Y denuncia que “la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos”.

El mercado es parte esencial del dinamismo económico, como ha reconocido siempre la Doctrina Social de la Iglesia. Pero “sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica”, y esta cita que recoge Francisco pertenece a la encíclica “Caritas in Veritate”, de Benedicto XVI.

El Papa insiste en que no se resuelve todo con la libertad de mercado, en que hace falta rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, y en que el servicio a la dignidad humana debe estar en el centro de la vida económica y social. Así pues el mercado (la iniciativa libre de las empresas, que el Papa elogia), el Estado (que debe practicar la subsidiariedad) y la sociedad civil (a través de sus iniciativas marcadas por la dinámica de la gratuidad) se necesitan mutuamente. No hay ninguna fobia anti-mercado en la encíclica. Eso sí, conviene leerla sin prejuicios ideológicos.