Línea Editorial COPE: Transición en Venezuela

Las próximas horas son decisivas para el destino de Venezuela. Por primera vez desde que el país se convirtiera en una dictadura hace 25 años se abre la posibilidad real de una transición a la democracia. Amplias capas de la población le han retirado el apoyo al chavismo. María Corina Machado, líder con una larga trayectoria de oposición, ha logrado convocar a amplios sectores sociales y en las encuestas su candidato está 20 puntos por delante de Maduro.

Con Maduro, Venezuela se ha convertido en un Estado fallido y en un narcoestado, una plataforma para la exportación de droga a la UE a través de diversas rutas africanas. En 1998, el PIB per cápita de Venezuela era el segundo mayor de América Latina, ahora la pobreza es aterradora. Hace tiempo que en Venezuela no existe la separación de poderes, la libertad de expresión, las garantías individuales ni la confianza en el sistema electoral.

El chavismo hará todo lo que pueda para evitar en las próximas horas la victoria de la oposición. Y aunque esa victoria fuese reconocida, eso no significaría la apertura de un proceso de transición de forma automática. Hasta enero de 2025 no está previsto el relevo en el poder y puede suceder cualquier cosa. El Parlamento, al igual que prácticamente todos los resortes de poder, seguirá en manos del chavismo. La ola democrática crece y puede haber un estallido de violencia y represión. Maduro ha hablado de un derramamiento de sangre. Pero hay sectores del oficialismo que estarían de acuerdo con una solución negociada. Lo razonable sería un acuerdo general para convocar unas elecciones generales. No es una utopía. Para lograrlo, eso sí, los venezolanos necesitan a la comunidad internacional.