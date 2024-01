Línea Editorial COPE: Respeto al poder judicial

Durante la sesión parlamentaria de ayer, en la que fue rechazado el proyecto de ley de Amnistía, las representantes de Junts, ERC y Sumar arremetieron en sus discursos contra el sistema judicial señalando con nombres y apellidos a los jueces Marchena, García-Castellón y Aguirre, por sus decisiones sobre los procedimientos abiertos relacionados con el Procés, y en particular contra Puigdemont. La gravedad de las acusaciones vertidas contra esos jueces, a los que se calificó de prevaricadores y responsables de la politización de la justicia, se suma el hecho de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no exigiera a los diputados el más elemental respeto al poder judicial y el obligado decoro parlamentario, solicitando que se retiraran las graves acusaciones de las actas de la sesión. Lo mismo ocurrió con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se mantuvo al margen de lo que allí se decía, como si no afectara a su obligación de velar por el buen nombre y la fama de quienes ejercen la función judicial.

Esta insistencia en deslegitimar con nombres y apellidos a una serie de jueces, y de sembrar sospechas sobre sus actuaciones, implica un profundo desprecio al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Nuestro sistema cuenta con mecanismos asentados de impugnación de las decisiones judiciales. Pero en este caso no se trata de la libertad de expresión política sino de un acoso y una campaña de las formaciones que apoyan a Sánchez destinada a presionar a los jueces. Y eso es un grave riesgo para nuestro sistema democrático.