Línea Editorial COPE: ¿Qué pasa dentro de Vox?

La inesperada salida de Iván Espinosa de los Monteros de la dirección Vox, el partido que tanto contribuyó a fundar junto a Santiago Abascal y del que era portavoz parlamentario, abre ciertamente una crisis en esta controvertida formación política. Podría decirse que, en realidad, el ex secretario general de Vox no ha dejado al partido, del que seguirá siendo militante, sino al propio Santiago Abascal al que tan unido parecía estar ligado pero con el cual no parece ahora que compartía todo. Queda por averiguar, sin embargo, si la partida de Espinosa de los Monteros ha sido por una incompatibilidad tardía de estrategia política en relación con los pactos con el Partido Popular o por otras razones que ahora que ocultan un fortalecimiento de la línea dura de Vox tras perder su rostro más liberal.

Lo cierto es que pocas horas antes de que Espinosa de los Monteros anunciara su renuncia al acta de diputado, Vox había cambiado su estrategia de presión al PP para formar parte de un hipotético gobierno de coalición, en lo que, acaso, podría ser un último servicio del ex diputado a su partido. Las especulaciones, sin embargo, de nada sirven porque, en definitiva, el panorama político sigue siendo de incertidumbre ante una etapa de nueva crispación que se iniciará la semana próxima con la formación de la mesa del Congreso de los Diputados. Ahí se verá hasta qué punto la victoria del PP en las elecciones generales ha servido para cambiar, al menos, las formas abusivas de la anterior legislatura. Los próximos días nos darán la respuesta.