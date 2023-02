Línea editorial COPE: Problemas con la sanidad

Este fin de semana se han celebrado manifestaciones en defensa de la sanidad pública, curiosamente en comunidades donde gobierna el PP. Es cierto que en toda España tenemos un problema, sobre todo con la atención primaria. Falta planificación, falta una buena gestión de los recursos. Un médico de atención primaria atiende entre 60 y 70 pacientes al día, el doble de los que debiera atender. No es solo un problema de inversión, porque no gastamos mucho menos de lo que gastan los países de nuestro entorno. Tampoco es exclusivamente un problema de falta de médicos. En España tenemos en este momento 283.000 médicos, pero muchos no quieren trabajar en la atención primaria, prefieren los hospitales. Un médico en la sanidad pública gana 54.200 euros brutos, lo que supone un salario neto mensual de 2.940 euros. El sueldo es bajo y, además, a los médicos de atención primaria les faltan incentivos. En España hay seis médicos por cada mil habitantes, pero solo un médico en atención primaria por cada mil personas.

Las competencias sanitarias están transferidas a las Comunidades Autónomas, y ante la cercanía de las elecciones se incrementan las protestas por los errores de gestión y por la falta de inversión. Otra cosa que resulta evidente es que esas protestas acaban teniendo un sesgo claramente partidista, como se está viendo especialmente en la Comunidad de Madrid, lo cual emborrona la verdadera cuestión que está en juego.