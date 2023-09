Línea Editorial COPE: Por el bien de todos

A partir del próximo día 1 de enero de 2023 la República de Nagorno Karabaj dejará de existir. Eso significa que los ciudadanos de la citada República deberán integrase en Azerbaiyán. A la mayoría de los ciudadanos de Europa y del mundo no solo les interesa poco lo que pueda suceder con estas comunidades, sino que en la mayor parte de los casos desconocen la trayectoria y las vicisitudes por las que han pasado. Desde hace meses se discute en el Parlamento europeo acerca de la situación de los ciudadanos de esta pequeña República gracias a las continuas intervenciones en sede parlamentaria de un diputado republicano francés. Las advertencias se han hecho realidad y a día de hoy los armenios de Nagorno Karabaj están huyendo hacia Armenia por miedo a las represalias tras la ocupación y anexión de esta República a Azerbayán. Es verdad que su Presidente asegura que no hay lugar para la persecución y que las diferencias étnicas serán respetadas. Pero la memoria de los armenios es dolorosa, como dolorosa es la memoria de las relaciones entre azerbayanos musulmanes, rusos y armenios ortodoxos, y turcos. El éxodo real y el miedo a una limpieza étnica planean de nuevo sobre el Cáucaso. Son muchos los intereses geoestratégicos en un conflicto en el que también Irán, junto a Rusia y Turquía juegan un papel importante. Y el riesgo, como otras tantas veces, es que las cuentas pendientes que unas comunidades tienen contra las otras derive en un conflicto en el que pierdan los más pequeños. Si la Unión Europea y Estados Unidos no juegan bien sus bazas en defensa de los derechos y la seguridad territorial, Rusia ocupará el espacio que otros dejen vacío.