Línea Editorial COPE: Paz estable

En la reunión del Grupo de Contacto de Ucrania en la Base Aérea de Ramstein, en Alemania, no se aprobó el envío de los carros de combate Leopards al frente. Los Leopards son reclamados por Zelensky por su capacidad de avance. En cambio, sí hubo acuerdo para un apoyo con abundante material militar. El paquete estadounidense, por ejemplo, está valorado en unos 2.500 millones de dólares. Esta ayuda prolongará la guerra.

Hay quien critica esta decisión y propone que Occidente trabaje para llevar la guerra a una conclusión rápida a través de una paz negociada. Algunos señalan que es mejor que los países occidentales se limiten a mantener las sanciones económicas y a pronunciar palabras contundentes. De momento, la maquinaria de guerra ucraniana se sigue alimentado. Se alienta a Kiev a seguir luchando, a pesar de los altos costos y la potencia de fuego de Rusia.

Pero si, con esta ayuda, Ucrania no puede hacer un avance militar significativo, se abriría un escenario incierto. Por ahora, los gobiernos occidentales confían en que los ucranianos utilizarán sus capacidades de manera inteligente y profesional. Occidente espera resultados. Si no los hay la tendencia se puede modificar. Ucrania no va a ser abandonada de forma inmediata, pero el apoyo futuro sea menos cuantioso y, sobre todo, más orientado a mantener una Ucrania viable. La victoria, tal como se busca en este momento, quedaría en segundo lugar. De un modo u otro el objetivo debe ser una paz estable, que no puede lograrse sin un mínimo fundamento de justicia y derecho.