Línea editorial COPE: Objetivos concretos y realistas para Gaza

En una cosa sí tienen razón los aliados ultraortodoxos de Benjamin Netanyahu: Gaza será durante mucho tiempo un semillero de palestinos educados en el odio a Israel.Dicho lo cual no es una alternativa expulsar a todos los palestinos, como algún ministro pretende, ni erradicar la influencia social del grupo terrorista, cuya ideología penetra cada vez más con cada bomba que cae sobre la población civil. En el plano internacional, no mejora tampoco la seguridad de Israel. El apoyo de EE.UU. ha frenado hasta ahora una escalada del conflicto, pero Irán y la milicia libanesa Hezbolá buscarán su momento. En el resto de la región, es cierto que no ha habido ni habrá reacción contra Israel de los países árabes, con la que quizá los más ingenuos entre los palestinos contaban. Pero aunque privadamente detesten a Hamás, ningún gobierno árabe puede permitirse ahora avanzar en la normalización de relaciones con Israel, un proceso que queda sine die congelado. Tampoco a EE.UU. le está resultando fácil dar la cara por su aliado. La dimisión de la rectora de Harvard entre acusaciones de antisemitismo es una muestra de las tensiones internas. La pregunta, en definitiva, es: ¿por qué Tel Aviv no abandona el maximalismo y asume objetivos más realistas y limitados, ajustados a sus intereses? Un problema añadido es la credibilidad de Netanyahu. La erosión va a ir en aumento, según avance la investigación de la comisión que estudia los fallos de seguridad en los atentados del 7 de octubre. Todo lo cual refuerza el mensaje de que su primer objetivo es, en realidad, mantener el sillón, otra losa que innecesariamente debilita la posición israelí.